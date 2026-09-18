वाराणसी: 12.50 लाख की सोने की चेन चोरी करने वाला अरेस्ट, 200 सीसी कैमरे खंगालने के बाद आरोपी की पहचान

इसी दौरान अविनाश की पहनी हुई सोने की चेन टूटकर गिर गई और अज्ञात व्यक्ति ने उसे चुरा लिया। बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज में गहरे भूरे रंग की शर्ट पहने एक व्यक्ति को चेन चुराते देखा गया। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी के घर तक लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे बाबूलाल का नाम सामने आया। पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी के घर तक लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे बाबूलाल की पहचान हो सकी।



चेतगंज एसीपी शुभम जैन ने बताया कि आरोपी बाबूलाल चौरसिया का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ वाराणसी और प्रयागराज के विभिन्न थानों में सात मामले दर्ज हैं। इन मुकदमों में चोरी, लूट और एनडीपीएस जैसी धाराएं शामिल हैं। वह पूर्व में भी कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। वहीं, गिरफ्तारी टीम को 25 हजार रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई।