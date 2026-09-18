मां-बेटी की मौत: पति समेत पांच पर दहेज हत्या का केस, तबीयत खराब होने की दी गई थी जानकारी; अस्पताल में मिली लाश

इसके बाद फोन नहीं उठने पर परिजन रात करीब 9:30 बजे संतोषपुर पहुंचे। वहां मकान में ताला लगा था और कोई मौजूद नहीं था। सूचना पर 112 पुलिस भी पहुंची। मायके पक्ष का आरोप है कि उन्हें कभी शशिकला और श्रेया को जौनपुर, कभी भदोही तो कभी वाराणसी ले जाने की जानकारी दी गई।



रात करीब 11 बजे परिजन मड़ियाहूं कोतवाली पहुंचे। सुबह करीब पांच बजे पुलिस ने बताया कि मां-बेटी के शव जौनपुर सदर अस्पताल में हैं। परिजनों का आरोप है कि मई 2026 में रवि ने शशिकला के साथ मारपीट की थी। शिकायत के बाद ग्राम प्रधान की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया था। घटना के समय रवि गुजरात के वापी में था।



इंस्पेक्टर क्राइम इरफान अली ने बताया कि पति रवि पटेल, ससुर हंसराज पटेल, सास शोभावती, देवर किशन और ननद रवीना के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।