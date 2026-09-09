Jaunpur News: सात साल की सिया ने कूडो में जीते दो रजत पदक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
बरसठी। बेलौनाकला गांव निवासी सात साल की सिया गोविंद दुबे ने गुजरात में आयोजित स्टेट लेवल और ओपन कूडो टूर्नामेंट में दो रजत पदक जीतकर मान बढ़ाया है। सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल, गुजरात में कक्षा एक की छात्रा सिया ने महज सात वर्ष की उम्र में नियमित अभ्यास और अनुशासन के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है। पिता गोविंद दुबे ने बेटी की प्रतिभा को पहचानकर उसे कूडो की ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित किया। लगातार उसका हौसला बढ़ाते रहे। सिया की सफलता पर परिजनों और ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संवाद
विज्ञापन