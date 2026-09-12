Jaunpur News: केके सिंह बने बार अध्यक्ष, देवेंद्र त्रिपाठी महामंत्री निर्वाचित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:42 AM IST
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मड़ियाहूं बार एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार को बार सभागार में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर केके सिंह और महामंत्री पद पर देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने जीत दर्ज की। परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूल-माला पहनाकर बधाई दी और खुशी मनाई। बार एसोसिएशन के कुल 259 सदस्यों में से 251 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक निर्वाचन अधिकारी राम लखन पटेल की देखरेख में मतदान हुआ। शाम चार बजे से मतगणना शुरू हुई। अध्यक्ष पद पर केके सिंह को सर्वाधिक 95 मत मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सूर्यमणि यादव को 46 मतों से हराया। सूर्यमणि यादव को 49, हुबलाल पटेल को 40, कंसराज यादव को 36 और प्रदीप कुमार सिंह को 37 मत मिले। एक मत निरस्त हुआ। महामंत्री पद पर देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने 93 मत प्राप्त कर विजय कुमार यादव को 34 मतों से पराजित किया। विजय कुमार यादव को 59, गुलाब दुबे को 39, सुरेंद्र कुमार को 36 और रामधारी को 29 मत मिले। दो मत निरस्त हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के एक पद के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में थे जिसमें रमाकांत पांडे 85 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी साहब लाल यादव को 06 मतों से पराजित किया।उपाध्यक्ष वरिष्ठ के दो पदों पर छोटेलाल और बृजराज निर्वाचित हुए, जबकि ब्रह्मदेव मिश्रा चुनाव हार गए। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के दो पदों पर चंद्र प्रकाश यादव और बबलू यादव विजयी रहे। संयुक्त मंत्री के तीन पदों पर संजय यादव, अभयराज और अजय पाल निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर अभिषेक कुमार गुप्ता ने दशरथ पटेल को 22 मतों से हराया। अन्य पदों पर प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया।
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