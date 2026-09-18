Jaunpur News: ऑनलाइन रिकॉर्ड में कानपुर में पंजीकृत बस का फिटनेस फेल, परिवहन निगम ने दिखाया प्रमाण पत्र

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जौनपुर। जेसीज चौराहे पर रोडवेज की बसें खड़ी करके सवारी बैठाने के कारण लगने वाले जाम की समस्या पर अमर उजाला में बृहस्पतिवार को खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन और यातायात पुलिस हरकत में आई। टीएसआई मनोज पांडेय बृहस्पतिवार को जेसीज चौराहे पर पहुंचे। रोडवेज के साथ-साथ 25 निजी बसों की भी जांच की। जांच के दौरान कानपुर नंबर की एक रोडवेज बस का फिटनेस ऑनलाइन फेल मिला। यातायात पुलिस की ओर से ऑनलाइन रिकॉर्ड में फिटनेस फेल होने की जानकारी मिलने पर परिवहन निगम के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बस का फिटनेस कराया गया है। ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने बस का ऑफलाइन फिटनेस प्रमाणपत्र भी दिखाया।