Jaunpur News: दो सड़क हादसों में बेटे की मौत, मां सहित तीन घायल

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करंजाकला। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को अलग-अलग स्थानों पर हुई दो सड़क दुर्घटनाओं में बेटे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां और दो साल का बच्चा सहित तीन लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि खेतासराय थाना क्षेत्र के जयगहां गांव निवासी आकाश (22) बाइक से अपनी मां पूनम और दो साल के बच्चे सुग्गू के साथ जौनपुर आ रहे थे। लतरी हाइवे के पास बाइक की इनोवा कार से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीनों घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तीनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया। पूनम और सुग्गू का उपचार चल रहा है। वहीं, दूसरा घटना कोठवार बाजार में हुई। यहां नशे में धुत ट्रक चालक ट्रक लेकर एक घर में घुस गया। हादसे में आरती (35) घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।