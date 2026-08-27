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Jalaun News: बेटे के बाहर जाने की चिंता में महिला ने फंदा लगाकर दी जान

Thu, 27 Aug 2026 01:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:17 AM IST
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Woman hangs herself, worried about her son going away.
उरई। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरा नगर में मंगलवार शाम बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की पत्नी ने घर की तीसरी मंजिल पर जीने की कुंडी से फंदा लगाकर जान दे दी। कुछ देर बाद घर पहुंचे परिजनों ने उन्हें फंदे से उतारा और आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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इंदिरा नगर निवासी सुजीत कुमार बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई की दुकान चलाते हैं। उनके इकलौते पुत्र अभिजीत का बीटेक में चयन हुआ है। परिजनों के अनुसार बेटे के चयन के बाद से उनकी पत्नी दयावती (40) कुछ दिनों से तनाव में थीं। उन्हें चिंता थी कि इकलौता बेटा पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला जाएगा तो वह अकेली कैसे रहेंगी।
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मंगलवार शाम जब दयावती ने यह कदम उठाया, उस समय घर के अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद परिजन घर पहुंचे तो उन्हें दयावती दिखाई नहीं दीं। तलाश करने पर वह तीसरी मंजिल पर फंदे पर मिलीं। परिजन उन्हें नीचे उतारकर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दयावती की मौत से पति सुजीत कुमार और पुत्र अभिजीत का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाल आनंद कुमार का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है।
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