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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   The impact of Cyclone Arnab has subsided; the mercury has risen by four degrees.

Jalaun News: अर्णब चक्रवात का असर थमा, पारा चार डिग्री चढ़ा

Mon, 02 Nov 2026 01:49 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:49 AM IST
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The impact of Cyclone Arnab has subsided; the mercury has risen by four degrees.
मौसम साफ होने से किसानों ने ली राहत की सांस
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संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। अर्णब चक्रवात के असर से बिगड़ा मौसम अब सामान्य हो रहा है। आसमान से बादलों की आवाजाही थम गई है और बारिश पर भी विराम लग गया है। रविवार को मौसम साफ रहने और धूप निकलने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था, जो रविवार को बढ़कर 30 डिग्री पर पहुंच गया। यह एक दिन में चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है। न्यूनतम तापमान भी एक डिग्री बढ़कर 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम वैज्ञानिक विस्टर जोशी ने बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होगी। बुधवार से आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और अच्छी धूप खिलेगी। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा और फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।
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मौसम साफ होने से किसानों को सबसे अधिक राहत मिली है। खरीफ की प्रमुख फसल धान कटाई के लिए तैयार है जो पिछले दिनों की बारिश से प्रभावित हुई थी। खेतों में पानी भरने और नमी बढ़ने से कटाई में दिक्कत आ रही थी। अब धूप निकलने से खेतों का पानी सूखने में मदद मिलेगी और धान की कटाई तेज हो सकेगी। साथ ही रबी की प्रमुख फसल मटर की बुवाई की उम्मीदें भी बढ़ी हैं।
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