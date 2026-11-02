Jalaun News: अर्णब चक्रवात का असर थमा, पारा चार डिग्री चढ़ा

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीउरई। अर्णब चक्रवात के असर से बिगड़ा मौसम अब सामान्य हो रहा है। आसमान से बादलों की आवाजाही थम गई है और बारिश पर भी विराम लग गया है। रविवार को मौसम साफ रहने और धूप निकलने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था, जो रविवार को बढ़कर 30 डिग्री पर पहुंच गया। यह एक दिन में चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है। न्यूनतम तापमान भी एक डिग्री बढ़कर 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम वैज्ञानिक विस्टर जोशी ने बताया कि सोमवार को अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होगी। बुधवार से आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और अच्छी धूप खिलेगी। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा और फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है।मौसम साफ होने से किसानों को सबसे अधिक राहत मिली है। खरीफ की प्रमुख फसल धान कटाई के लिए तैयार है जो पिछले दिनों की बारिश से प्रभावित हुई थी। खेतों में पानी भरने और नमी बढ़ने से कटाई में दिक्कत आ रही थी। अब धूप निकलने से खेतों का पानी सूखने में मदद मिलेगी और धान की कटाई तेज हो सकेगी। साथ ही रबी की प्रमुख फसल मटर की बुवाई की उम्मीदें भी बढ़ी हैं।