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पार्टी ने जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों से बायोडाटा लेना शुरू कर दिया है। बुधवार को कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन में राष्ट्रीय सचिव एवं बुंदेलखंड-कानपुर जोन के प्रभारी, राजस्थान के पूर्व विधायक जगदीश सिंह जांगिड ने जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर की मौजूदगी में दावेदारों से आवेदन लिए।पार्टी जिलाध्यक्ष के मुताबिक, अब तक करीब 26 लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। हालांकि, आवेदन लेने का सिलसिला अभी जारी है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित उरई विधानसभा सीट पर कमल दोहरे, अखिलेश चौधरी, देवेंद्र वाल्मीकि, करन श्रीवास, पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर, रानी राजवंशी, अशोक कंसरिया, अजय बरार, कैलाश टिकरया, सीताराम वर्मा, हरिशरण वर्मा, चंद्रशेखर वर्मा व शहर अध्यक्ष राजकुमार वर्मा ने आवेदन किया है।माधौगढ़ विधानसभा सीट पर पिछला चुनाव लड़ चुके सिद्धार्थ दिवौलिया के अलावा राघवेंद्र सिंह अटागांव, फूल सिंह राठौर, राघवेंद्र तिवारी, राजेश मिश्रा, राजेश प्रजापति व शकुंतला पटेल ने दावेदारी पेश की है। वहीं कालपी विधानसभा सीट से मैराज सिद्दीकी, पूर्व विधायक उमाकांति सिंह, देवेंद्र सिंह तोमर, राहुल राय प्रजापति, भगवती शरण शांडिल्य, रामकुमार गुप्ता, रामराज सिंह मुसमरिया व शकुंतला तिवारी ने टिकट मांगा है।मैराज सिद्दीकी जिले से अल्पसंख्यक समुदाय के इकलौते दावेदार बताए जा रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस के सामने खास चुनौती भी है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विनोद चतुर्वेदी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब वह भाजपा में हैं। जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर ने बताया कि अभी तक करीब 26 आवेदन आए हैं। आगे दावेदारों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही।उन्होंने बताया कि पार्टी उन्हें कालपी या माधौगढ़, जिस सीट से चुनाव लड़ने का निर्देश देगी, वहां से वह मैदान में उतरेंगे। बैठक में 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया।इंसेटगठबंधन की स्थिति के बीच टिकट की कवायदकांग्रेस में टिकट के लिए आवेदन लेने की शुरुआत ऐसे समय हुई है, जब सपा के साथ गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में तीनों सीटों पर दावेदारों की सक्रियता को पार्टी की चुनावी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि गठबंधन की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सीटों का समीकरण बदल सकता है। फिलहाल कांग्रेस संगठन ने आवेदन लेकर संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।