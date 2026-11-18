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पीड़ित जगमोहन सिंह ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात नंबर से प्रधानमंत्री आवास योजना की चेकलिस्ट देखने के नाम पर एक लिंक भेजा गया था। योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने लिंक खोल लिया। इसके कुछ ही देर बाद उनके केनरा बैंक की कालपी शाखा स्थित खाते से रकम निकलने के संदेश आने लगे।पीड़ित के मुताबिक साइबर ठगों ने दो अलग-अलग यूपीआई आईडी के माध्यम से खाते से रकम निकाली। पहली बार में यूपीआई आईडी 632008938393 से 48 हजार रुपये और दूसरी बार यूपीआई आईडी 422498099459 के जरिए 2 लाख 50 हजार 217 रुपये का लेनदेन किया गया। दोनों बार में कुल 2 लाख 98 हजार 217 रुपये खाते से निकाल लिए गए। पीड़ित ने बताया कि लेनदेन बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक में हुआ है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की भरोसा दिया है।