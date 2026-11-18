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बीते एक दशक से क्षतिग्रस्त पुल पर लकड़ियां और मिट्टी से भरी बोरियां रखकर लोग जोखिम उठाते हुए निकल रहे थे। मंगलवार सुबह गोहांड निवासी आशीष ट्रैक्टर के पीछे थ्रेसर लगाकर आटा की ओर जा रहे थे। पुल पर पहुंचते ही लकड़ियां और मिट्टी की बोरियां भार नहीं सह सकीं। इससे ट्रैक्टर असंतुलित हो गया और पीछे लगा थ्रेसर पुल के टूटे हिस्से में पलट गया। ट्रैक्टर सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।पुल का बचा हिस्सा टूटने से अब बाइक समेत अन्य वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। अमीसा निवासी रविंद्र पाल रोजाना बाइक से दूध बेचने उरई जाते हैं। मंगलवार को पुल पर थ्रेसर पलटा मिलने के कारण उन्हें कालपी-चंडौत मार्ग से इटौरा होते हुए करीब 15 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ा।इमिलिया निवासी शीपू सिंह ने बताया कि इस मार्ग से बारा, कुसमरा, गढ़ा, दशहरी, इमिलिया, अमीसा, परासन, कहटा, सुनहेटा और भडरा डेरा समेत दो दर्जन से अधिक गांवों के लोग आवागमन करते हैं। हमीरपुर जनपद के वाहन चालक भी इसी रास्ते से सीधे झांसी-कानपुर हाईवे पहुंचते हैं। पुल टूटने से लोगों को अब अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होगी।अकोढ़ी के किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। पुल पार खेत होने के कारण अब कृषि यंत्रों को खेतों तक पहुंचाना मुश्किल होगा। किसान चंद्रशेखर और हरिमोहन झां ने जल्द पुल निर्माण कराने की मांग की है।बताया गया कि पुल जिला पंचायत के अधीन है, जबकि आटा-हरिशंकरी नहर मार्ग का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने कराया था। दोनों विभागों के बीच जिम्मेदारी को लेकर लंबे समय तक मामला अटका रहा। बाद में पीडब्ल्यूडी ने पुल निर्माण के लिए करीब 90 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा, लेकिन अब तक बजट स्वीकृत नहीं हुआ।अमर उजाला पहले भी उठा चुका है मुद्दाक्षतिग्रस्त नरुआ पुल की समस्या को लेकर अमर उजाला लगातार खबरें प्रकाशित करता रहा है। बीती 16 जुलाई को भी पुल की बदहाली को प्रमुखता से उठाया गया था। उस समय पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से में कार गिरने से बच गई थी। कार सवार उरई निवासी राजीव उपाध्याय बाल-बाल बचे थे। इसके बावजूद निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अब थ्रेसर पलटने से पुल का शेष हिस्सा भी टूट गया है। ग्रामीणों ने शासन और संबंधित विभाग से जल्द बजट स्वीकृत कर पुल बनवाने की मांग की है।वर्जननरुआ पुल निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कराया जाएगा। अतुल पाल, जेई पीडब्ल्यूडी।