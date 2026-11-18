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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बच्ची के माता-पिता उसे लेकर रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गेस्ट हाउस आए थे। उनके साथ रवि भी था। रात करीब नौ बजे परिवार के लोग शादी समारोह में व्यस्त थे। इसी दौरान रवि बच्ची को कुरकुरे दिलाने के बहाने बाहर ले गया। आरोप है कि वहां उसने बच्ची के साथ छेड़खानी की। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक रवि भाग चुका था।सीओ परमानंद ने बताया कि रवि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। (संवाद)