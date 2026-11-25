उरई जिले में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में घायल हुए लोगों के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को सभासद माता प्रसाद के आवास पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर हादसे की जानकारी ली और घायलों के स्वास्थ्य व उपचार की स्थिति के बारे में पूछा। मंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ है।

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घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन घायलों के उपचार पर लगातार नजर रख रहा है। प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार पीड़ितों के उपचार और परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन घायलों के उपचार पर लगातार नजर रख रहा है। प्रशासन को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार पीड़ितों के उपचार और परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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