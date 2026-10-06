फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   orai orai news crime

Jalaun News: किसान पर टूट कर गिरा बिजली का तार, मौत

Tue, 06 Oct 2026 02:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
orai orai news crime
उरई। शहर कोतवाली क्षेत्र के कुसमी गांव में सोमवार सुबह घर के बाहर झाड़ू लगा रहे किसान के ऊपर एलटी लाइन का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन


शहर कोतवाली क्षेत्र के कुसमी निवासी किसान राजाराम कुशवाहा (65) सुबह घर के बाहर सफाई कर रहे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही एलटी लाइन का तार अचानक टूटकर उनके ऊपर गिर गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया।
विज्ञापन

तार टूटकर गिरा देख आसपास के लोगों ने परिजनों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बेटे दिव्यांग रवींद्र कुमार, राजेश और माताप्रसाद मौके पर पहुंचे। किसान की मौत से पत्नी रामजानकी का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों का कहना है कि घरों के ऊपर से गुजर रही इस बिजली लाइन को हटाने के लिए कई बार संबंधित विभाग से मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि जर्जर लाइन के कारण हादसे का खतरा पहले से बना हुआ था।

कोतवाली प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि वृद्ध की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत होने की सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed