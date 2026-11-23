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कुठौंद के ग्राम सनगढ़ में यमुना नदी पर पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूर रामशरण निवासी शंकरपुर की झोपड़ी में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई। रामशरण निर्माण कार्य में मजदूरी करता है और निर्माण प्लांट परिसर में ही झोपड़ी बनाकर परिवार के साथ रह रहा था। रविवार को अचानक झोपड़ी से आग की लपटें उठने लगीं। यह देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि झोपड़ी में रखा सामान बचाया नहीं जा सका।पीड़ित के अनुसार, उसकी बेटी की शादी आगामी कुछ महीनों में होनी है। इसके लिए वह लंबे समय से मेहनत-मजदूरी कर धीरे-धीरे रुपये और जरूरी सामान जुटा रहा था। परिवार ने शादी के लिए जो भी जमा-पूंजी और सामान रखा था, वह आग की चपेट में आ गया। घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।