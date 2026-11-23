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ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार शाम अचानक एक सियार गांव में घुस आया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उसने रास्ते में मिलने वाले लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। पंजों और दांतों से उसने कई लोगों को घायल कर दिया। गांव के बीच स्थित हनुमान मंदिर के पास पूजा-पाठ कर घर लौट रहे कुछ लोगों को भी उसने निशाना बनाया। देखते ही देखते गांव में अफरा-तफरी मच गई। सियार के हमलावर होने की जानकारी मिलते ही लोग अपने बच्चों को लेकर घरों में छिप गए।इसके बाद ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई और लाठी-डंडे लेकर घरों से बाहर निकले। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने शियार को घेर लिया और उसे गांव के बाहर मार गिराया। इस दौरान सियार के हमले में आशाराम (60), बलवीर (35), राममोहन (52), साहिल (30), अजय (42) और अनीशा (55) घायल हो गए। ग्रामीण सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच ले गए। वहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया और एहतियात के तौर पर सभी को एंटी रेबीज वैक्सीन की डोज लगाई। उपचार के बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।पहले भी गांव में घुसकर हमला कर चुके हैं सियारग्रामीणों का कहना है कि गांव में सियारों का आतंक नया नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार शियार गांव में घुसकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार उच्चाधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। शनिवार की घटना के बाद ग्रामीणों में और अधिक दहशत है। लोगों को डर है कि कहीं दोबारा कोई सियार गांव में घुसकर बच्चों और अन्य लोगों पर हमला न कर दे।वर्जनमामला संज्ञान में नहीं था। तत्काल संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।- अनीता देवी, एसडीएम, कोंच