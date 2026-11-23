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झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन नंबर 05097 गोरखपुर-मुंबई स्पेशल 25 नवंबर को रात 8:55 बजे गोरखपुर से रवाना होगी। यह अगले दिन सुबह 7:45 बजे उरई पहुंचेगी। यहां से झांसी, बीना, भोपाल, भुसावल होते हुए मुंबई जाएगी। वापसी में ट्रेन नंबर 05098 मुंबई-गोरखपुर स्पेशल 27 नवंबर को मुंबई से रवाना होगी। यह निर्धारित समय दोपहर 1:58 बजे उरई पहुंचेगी।तरह ट्रेन नंबर 05093 गोरखपुर-हड़पसर स्पेशल 24 नवंबर को रात 9:55 बजे गोरखपुर से रवाना होगी। यह गोंडा, लखनऊ और कानपुर होते हुए अगले दिन सुबह 5:58 बजे उरई पहुंचेगी। यहां से झांसी, बीना, भोपाल, भुसावल व मनमाड होते हुए हड़पसर जाएगी। वापसी में ट्रेन नंबर 05094 हड़पसर-गोरखपुर स्पेशल 25 नवंबर को रवाना होगी। यह निर्धारित समय सुबह 9:10 बजे उरई पहुंचेगी और कानपुर, लखनऊ व गोंडा होते हुए गोरखपुर जाएगी। (संवाद)