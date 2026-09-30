Jalaun News: पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया व्यक्ति, मौत

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उनकी पहचान दतिया जिले के उनाव बालाजी निवासी मोहम्मद मकसूद खान (48) के रूप में हुई है। बताया गया कि वह कोच उर्स में शामिल होने आए थे। इसी दौरान पटरी पार करते समय मुंबई से सीतापुर जा रही 12107 सीतापुर एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।सूचना पर जीआरपी उपनिरीक्षक प्रेमचंद कनौजिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई, जिसके बाद वे मौके पर पहुंच गए। (संवाद)