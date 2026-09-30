Jalaun News: ऑपरेशन कवच में पांच स्लीपर बसें पकड़ीं

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परिवहन विभाग के अनुसार बसों की जांच में मुख्य रूप से बस-बॉडी कोड, निर्धारित ऊंचाई, अतिरिक्त सामान और कैरियर पर क्षमता से अधिक लोड तथा यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों को देखा जा रहा है। अभियान 28, 29 और 30 सितंबर को 24 घंटे लगातार चलाया जा रहा है। जिले में एक अधिकारी की कमी के चलते झांसी संभाग के अधिकारियों को भी अभियान में लगाया गया है।कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था भी कराई। जिन स्लीपर बसों को निरुद्ध किया गया, उनमें सवार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की उरई डिपो की बसों की मदद ली गई।परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभियान में स्लीपर बसों के अलावा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के भी बड़ी संख्या में चालान किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षित बस यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान 30 सितंबर के बाद भी अग्रिम आदेश तक जारी रखने की बात कही गई है।