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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Five sleeper buses seized in Operation Kavach.

Jalaun News: ऑपरेशन कवच में पांच स्लीपर बसें पकड़ीं

Wed, 30 Sep 2026 01:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:36 AM IST
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Five sleeper buses seized in Operation Kavach.
फोटो- 11 बस सीज करते परिवहन विभाग के अधिकारी। संवाद
उरई। स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने तीन दिवसीय विशेष अभियान ऑपरेशन कवच-2.0 शुरू किया है। सोमवार रात से मंगलवार पूर्वाह्न तक जिले में पांच स्लीपर बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
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परिवहन विभाग के अनुसार बसों की जांच में मुख्य रूप से बस-बॉडी कोड, निर्धारित ऊंचाई, अतिरिक्त सामान और कैरियर पर क्षमता से अधिक लोड तथा यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मानकों को देखा जा रहा है। अभियान 28, 29 और 30 सितंबर को 24 घंटे लगातार चलाया जा रहा है। जिले में एक अधिकारी की कमी के चलते झांसी संभाग के अधिकारियों को भी अभियान में लगाया गया है।
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कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था भी कराई। जिन स्लीपर बसों को निरुद्ध किया गया, उनमें सवार यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की उरई डिपो की बसों की मदद ली गई।
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परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभियान में स्लीपर बसों के अलावा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के भी बड़ी संख्या में चालान किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षित बस यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान 30 सितंबर के बाद भी अग्रिम आदेश तक जारी रखने की बात कही गई है।
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