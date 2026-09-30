Jalaun News: अलग-अलग हादसों में चार घायल, दो गंभीर

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कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दमां निवासी धर्मेंद्र कुमार (25) पत्नी साधना के साथ बाइक से जालौन से गांव लौट रहे थे। छहपुला के पास पीछे से आए तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में धर्मेंद्र को मामूली चोटें आईं, जबकि साधना गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका सीएचसी में उपचार चल रहा है।उधर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 210 के पास बुलंदशहर जिले के वासू थाना क्षेत्र के गंगाघड़ा निवासी अनिल कुमार (30) बाइक से औरैया की ओर जा रहे थे। पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सप्रेसवे की एंबुलेंस से उन्हें सीएचसी पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर उच्च संस्थान रेफर कर दिया गया।वहीं, रेंढ़र थाना क्षेत्र के नावली निवासी नीरज कुमार (26) ऑटो से जालौन आ रहे थे। छिरिया सलेमपुर के पास अचानक ऑटो का संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भी उच्च संस्थान रेफर कर दिया गया। (संवाद)