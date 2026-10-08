Jalaun News: कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी 14 को थामेंगे भाजपा का दामन

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फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव में विनोद चतुर्वेदी समेत तीनों विधायकों ने सपा के खिलाफ भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद सपा नेतृत्व से उनकी दूरी बढ़ती गई। हाल ही में इन तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। विज्ञापन



कांग्रेस से शुरू हुआ था राजनीतिक सफर



विनोद चतुर्वेदी का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था। वे लंबे समय तक जालौन जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे और 2007 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2021 में कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें कालपी से प्रत्याशी बनाया, जहां उन्होंने भाजपा के छोटे सिंह को 2,816 वोटों से हराया था। चतुर्वेदी को 69,782 और छोटे सिंह को 66,966 वोट मिले थे। उनके भाजपा में शामिल होने से 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कालपी की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। इससे कालपी सीट पर भाजपा के मौजूदा दावेदारों के बीच टिकट की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव में विनोद चतुर्वेदी समेत तीनों विधायकों ने सपा के खिलाफ भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद सपा नेतृत्व से उनकी दूरी बढ़ती गई। हाल ही में इन तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी।विनोद चतुर्वेदी का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था। वे लंबे समय तक जालौन जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे और 2007 में पहली बार विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2021 में कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें कालपी से प्रत्याशी बनाया, जहां उन्होंने भाजपा के छोटे सिंह को 2,816 वोटों से हराया था। चतुर्वेदी को 69,782 और छोटे सिंह को 66,966 वोट मिले थे। उनके भाजपा में शामिल होने से 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कालपी की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। इससे कालपी सीट पर भाजपा के मौजूदा दावेदारों के बीच टिकट की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है।

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उरई। कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी 14 अक्तूबर को भाजपा में शामिल होंगे। गौरीगंज में होने वाले सदस्यता ग्रहण समारोह में वे पार्टी की सदस्यता लेंगे। उनके साथ गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईंगंज विधायक अभय सिंह के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। विनोद चतुर्वेदी ने स्वयं 14 अक्तूबर को भाजपा में शामिल होने की पुष्टि की है।