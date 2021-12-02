Jalaun News: सभासद ने की रास्ते में अतिक्रमण की शिकायत

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जालौन। मोहल्ला हिरदेशाह में सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत सामने आई है। इससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 19 के सभासद इकरार राईन ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने रास्ते पर जबरन अवैध कब्जा कर लिया है। इस अतिक्रमण से रास्ता बहुत संकरा हो गया है। वाहन आने पर लोगों को निकलने में और भी अधिक दिक्कत होती है। जब अतिक्रमणकारियों से कब्जा हटाने को कहा जाता है, तो वे झगड़ा करने लगते हैं। सभासद ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अवैध कब्जे को जल्द हटवाने का अनुरोध भी किया है।