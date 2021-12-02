Jalaun News: स्टैंड संचालक से हर महीने 10 हजार रुपये की मांग

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उरई। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी रवींद्र पांचाल जिला अस्पताल में वाहन पार्किंग स्टैंड चलाते हैं। रवींद्र ने बताया कि दो दिन पहले रविकांत कुशवाहा और रामचंद्र राजपूत बाइक खड़ी करने पहुंचे। रुपये देने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों ने स्टैंड चलाने के एवज में हर महीने 10 हजार रुपये की मांग की। आरोप है कि तीन दिन में रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी। रवींद्र की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। (संवाद)