Jalaun News: एक ही रात में दो घरों से 20 लाख का माल पार
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:04 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:04 AM IST
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रामपुरा। थाना क्षेत्र के भैलावली गांव में चोरों ने एक ही रात में गल्ला व्यापारी और किसान के घर धावा बोलकर करीब 20 लाख रुपये के नकदी-जेवरात पार कर दिए। चोर छत के रास्ते घरों में दाखिल हुए और बक्सों व अलमारी के ताले तोड़कर सामान समेट ले गए। वारदात के समय दोनों परिवार घर में सो रहे थे लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह चोरी का पता चला।
थाना क्षेत्र के भैलावली निवासी गल्ला व्यापारी कृष्णा सिंह यादव उर्फ नीटू ने बताया कि रात करीब तीन बजे चोर पीछे की दीवार के सहारे छत पर पहुंचे और वहां से घर में दाखिल हुए। वह कमरे में सो रहे थे जबकि पत्नी उमा देवी, बेटियां दीक्षा व आकांक्षा और बेटा प्रांशु बरामदे में सो रहे थे। चोर बक्सों को छत पर ले गए और उन्हें तोड़कर करीब ढाई लाख रुपये नकद व जेवर चोरी कर ले गए। सुबह बड़ी बेटी दीक्षा की नींद खुली तो घर में सामान बिखरा पड़ा था।
इसके बाद चोरों ने कुछ दूरी पर रामवीर पाल के घर को निशाना बनाया। छत के रास्ते घुसे चोर अलमारी के ताले तोड़कर जेवर और दस हजार रुपये नकद ले गए। सुबह करीब चार बजे रामवीर की पत्नी राजकुमारी को चोरी की जानकारी हुई। रामवीर अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं। कुछ माह बाद उनकी बेटी राधा का विवाह होना है। शादी की तैयारी के लिए जुटाए गए जेवर और नकदी चोरी होने से परिवार की मुश्किल बढ़ गई है।
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थाना क्षेत्र के भैलावली निवासी गल्ला व्यापारी कृष्णा सिंह यादव उर्फ नीटू ने बताया कि रात करीब तीन बजे चोर पीछे की दीवार के सहारे छत पर पहुंचे और वहां से घर में दाखिल हुए। वह कमरे में सो रहे थे जबकि पत्नी उमा देवी, बेटियां दीक्षा व आकांक्षा और बेटा प्रांशु बरामदे में सो रहे थे। चोर बक्सों को छत पर ले गए और उन्हें तोड़कर करीब ढाई लाख रुपये नकद व जेवर चोरी कर ले गए। सुबह बड़ी बेटी दीक्षा की नींद खुली तो घर में सामान बिखरा पड़ा था।
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इसके बाद चोरों ने कुछ दूरी पर रामवीर पाल के घर को निशाना बनाया। छत के रास्ते घुसे चोर अलमारी के ताले तोड़कर जेवर और दस हजार रुपये नकद ले गए। सुबह करीब चार बजे रामवीर की पत्नी राजकुमारी को चोरी की जानकारी हुई। रामवीर अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं। कुछ माह बाद उनकी बेटी राधा का विवाह होना है। शादी की तैयारी के लिए जुटाए गए जेवर और नकदी चोरी होने से परिवार की मुश्किल बढ़ गई है।
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