Jalaun News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत

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ग्राम कमथरी निवासी अखिलेश रजक (45) मजदूरी करता था। बुधवार को वह रोज की तरह बाइक से कोंच मजदूरी करने गया था। देर शाम घर लौटते समय भेंपता और कमथरी के बीच किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अखिलेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अंधेरा होने के कारण काफी देर तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई।मृतक के साले राजेंद्र ने बताया कि अखिलेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसकी मौत से पत्नी पिस्ता देवी, बेटियां जूली और राधा तथा बेटा अनुज बेसुध हैं। पुलिस के अनुसार मृतक ने हेलमेट नहीं लगाया था। थाना प्रभारी अवनीश पटेल ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वाहन की तलाश की जा रही है।