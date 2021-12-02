Jalaun News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:05 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:05 AM IST
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कोंच/पहाड़गांव। कैलिया थाना क्षेत्र में वाहन की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद वह सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा रहा। अंधेरा होने के कारण समय पर मदद नहीं मिल सकी और अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
ग्राम कमथरी निवासी अखिलेश रजक (45) मजदूरी करता था। बुधवार को वह रोज की तरह बाइक से कोंच मजदूरी करने गया था। देर शाम घर लौटते समय भेंपता और कमथरी के बीच किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अखिलेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अंधेरा होने के कारण काफी देर तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई।
मृतक के साले राजेंद्र ने बताया कि अखिलेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसकी मौत से पत्नी पिस्ता देवी, बेटियां जूली और राधा तथा बेटा अनुज बेसुध हैं। पुलिस के अनुसार मृतक ने हेलमेट नहीं लगाया था। थाना प्रभारी अवनीश पटेल ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वाहन की तलाश की जा रही है।
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ग्राम कमथरी निवासी अखिलेश रजक (45) मजदूरी करता था। बुधवार को वह रोज की तरह बाइक से कोंच मजदूरी करने गया था। देर शाम घर लौटते समय भेंपता और कमथरी के बीच किसी तेज रफ्तार वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में अखिलेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अंधेरा होने के कारण काफी देर तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई।
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मृतक के साले राजेंद्र ने बताया कि अखिलेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसकी मौत से पत्नी पिस्ता देवी, बेटियां जूली और राधा तथा बेटा अनुज बेसुध हैं। पुलिस के अनुसार मृतक ने हेलमेट नहीं लगाया था। थाना प्रभारी अवनीश पटेल ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वाहन की तलाश की जा रही है।
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