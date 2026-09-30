Jalaun News: बुलेट में नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे, जितने चालान करने हों कर लो

विज्ञापन





वायरल वीडियो में युवक पुलिसकर्मी से कहते सुनाई दे रहे हैं, “नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे, जितने चालान करने हों कर लो। इसके बाद युवक पुलिसकर्मी से नौकरी करने आए हो तो ढंग से करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवक कथित तौर पर पुलिसकर्मी को अंजाम भुगतने की धमकी भी देते सुनाई दे रहे हैं। आसपास मौजूद लोग लगातार उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन विवाद काफी देर तक चलता रहा। विज्ञापन

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान और पूरे घटनाक्रम की पुलिस स्तर से पुष्टि होना बाकी है। सीओ राजीव कुमार शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो में युवक पुलिसकर्मी से कहते सुनाई दे रहे हैं, “नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे, जितने चालान करने हों कर लो। इसके बाद युवक पुलिसकर्मी से नौकरी करने आए हो तो ढंग से करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवक कथित तौर पर पुलिसकर्मी को अंजाम भुगतने की धमकी भी देते सुनाई दे रहे हैं। आसपास मौजूद लोग लगातार उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन विवाद काफी देर तक चलता रहा।घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान और पूरे घटनाक्रम की पुलिस स्तर से पुष्टि होना बाकी है। सीओ राजीव कुमार शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

उरई। शहर के मनसापूर्ण हनुमान मंदिर के पास बुलेट में नंबर प्लेट नहीं लगाने पर यातायात पुलिसकर्मी ने वाहन की फोटो खींचने का प्रयास किया तो युवक उससे विवाद करने लगे। देखते ही देखते मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। कई लोगों ने युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और पुलिसकर्मी से अभद्रता करते रहे। करीब आधे घंटे तक मौके पर हंगामा चलता रहा।