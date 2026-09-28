Jalaun News: अटा में कुत्तों की दहशत, लाठी-डंडे लेकर निकल रहे ग्रामीण

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ग्रामीणों के मुताबिक दो दिन पहले गांव में एक कुत्ते ने एक के बाद एक लोगों और जानवरों पर हमला कर दिया। इस दौरान रामबिहारी विश्वकर्मा (49), अर्चना पटेल (45), बुजुर्ग भूरी देवी घायल हो गए। सभी को सीएचसी कोंच ले जाया गया। इसके बाद कुत्ते ने बुद्ध सिंह पटेल की गाय को भी काटकर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हमलावर कुत्ते ने शनिवार शाम तक गांव में घूम रहे करीब 10 से 12 अन्य कुत्तों को भी काट लिया था।शनिवार शाम हमलावर कुत्ते की मौत हो गई, लेकिन उसके संपर्क में आए और घायल हुए कुत्तों को लेकर ग्रामीणों की चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये कुत्ते लोगों पर हमला कर सकते हैं, जिससे दोबारा कोई ग्रामीण घायल हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से घायल कुत्तों का वैक्सीनेशन कराने और मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। कई ग्रामीण सुरक्षा के लिए हाथों में लाठी-डंडे लेकर ही घरों से निकल रहे हैं।हैंडपंप पर पानी भरते समय बोला हमलागांव की अर्चना पटेल ने बताया कि वह घर के पास स्थित हैंडपंप पर पानी भरने गई थीं। इसी दौरान एक कुत्ते ने उनके पैर पर हमला कर दिया। कुत्ते को छुड़ाने का प्रयास करने पर उसने उनके हाथों में भी काट लिया, जिससे वह लहूलुहान हो गईं। ग्रामीणों के दौड़ने पर कुत्ता वहां से भाग गया। अर्चना ने गांव में घूम रहे अन्य घायल कुत्तों का टीकाकरण कराने की प्रशासन से मांग की है।पशुबाड़े जाते समय कुत्ते ने रामबिहारी को काटारामबिहारी ने बताया कि वह घर से पशुबाड़े की ओर जा रहा था, तभी कुत्ते ने उसके पैर में काट लिया। बताया कि इसी कुत्ते ने एक साथ कई लोगों और जानवरों को काटकर घायल किया है। उसके काटने से घायल हुए कुत्ते अभी भी गांव में घूम रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में डर बना हुआ है।वर्जनग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गई है। तत्काल बीडीओ व वन रेंजर और पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। अधिकारी गांव में जाने एवं पशु चिकित्सा विभाग की टीम को गांव के कुत्तों का वैक्सीनेशन के लिए बोल दिया गया है।अभिनव कुमार, एसडीएम, कोंच