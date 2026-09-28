Jalaun News: बारिश पर लगा ब्रेक, छह डिग्री चढ़ा पारा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि रविवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 29 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। पिछले शुक्रवार और शनिवार को हुई करीब 120 मिलीमीटर बारिश से जिले में जनजीवन प्रभावित रहा था। लगातार बारिश के कारण तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई थी। शनिवार को अधिकतम तापमान महज 23 डिग्री सेल्सियस रहने से सितंबर के आखिरी दिनों में लोगों को ठंडक का अहसास होने लगा था। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी रही और खेतों में भी पानी भर गया था। बारिश के कारण खरीफ की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है।इसके बाद मौसम वैज्ञानिक विस्टर जोशी ने रविवार से बारिश थमने और मौसम साफ होने का पूर्वानुमान जताया था। रविवार को उनका अनुमान सही साबित हुआ। दिनभर जिले में कहीं भी बारिश नहीं हुई। सुबह से मौसम खुला रहा और दोपहर में धूप निकलने के साथ तापमान तेजी से बढ़ा। अधिकतम तापमान शनिवार के 23 डिग्री से बढ़कर 29 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी एक डिग्री बढ़कर 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।अगले सप्ताह लगातार बढ़ेगा तापमानमौसम वैज्ञानिक विस्टर जोशी के अनुसार अब अगले सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां थमने के बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि दो अक्तूबर तक जिले का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।