Jalaun News: कानपुर-मदुरई स्पेशल तीन दिन रहेगी निरस्त

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झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर से मदुरई जाने वाली 01925 स्पेशल प्रत्येक बुधवार को संचालित होती है। इसे 30 सितंबर, सात अक्तूबर व 14 अक्तूबर को कानपुर से निरस्त रखा गया है। इसी तरह मदुरई से कानपुर आने वाली 01926 स्पेशल, जो प्रत्येक शनिवार को चलती है, 3, 10 और 17 अक्तूबर को मदुरई से संचालित नहीं होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेन के संचालन की अपडेट जानकारी एनटीईएस ऐप या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त करने की अपील की है। (संवाद)

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उरई। आगासोद स्टेशन के यार्ड में रीमॉडलिंग कार्य के कारण झांसी-कानपुर रेलखंड से गुजरने वाली कानपुर-मदुरई स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन का संचालन दोनों दिशाओं में अलग-अलग तारीखों पर निरस्त रहेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए निरस्तीकरण की तारीखें जारी कर दी हैं।