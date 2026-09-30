Jalaun News: रपटा पर आठ फीट पानी, ऊद गांव तक पहुंचने को 15 किमी का चक्कर
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:19 AM IST
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सिरसा कलार। ऊद गांव के पास मलंग नाला पर बने रपटा पर करीब आठ फीट पानी भरा होने से ग्रामीणों और क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को ऊद गांव में त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे लोगों को करीब 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अतरछला के रास्ते से पहुंचना पड़ा। इसके बाद करीब तीन किलोमीटर कच्चे रास्ते से होकर लोगों ने किसी तरह मोटरसाइकिल निकाली।
ग्रामीणों ने बताया कि रपटा पर पानी न भरा होता तो क्षेत्र के लोग करीब छह किलोमीटर का रास्ता तय कर सीधे ऊद गांव पहुंच जाते। पानी भरने के कारण रास्ता बंद होने से लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। कच्चे रास्ते में भी कीचड़ और खराब रास्ते के चलते दोपहिया वाहन निकालना मुश्किल हो रहा है।
गांव के राजू सिंह, मनीष और उपेंद्र ने बताया कि मलंग नाला पर पुल बनने से ऊद सहित आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। बरसात के दिनों में रपटा पर पानी आने के बाद गांव का सीधा संपर्क प्रभावित हो जाता है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान भी आवागमन सुचारु बना रहे। (संवाद)
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ग्रामीणों ने बताया कि रपटा पर पानी न भरा होता तो क्षेत्र के लोग करीब छह किलोमीटर का रास्ता तय कर सीधे ऊद गांव पहुंच जाते। पानी भरने के कारण रास्ता बंद होने से लोगों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। कच्चे रास्ते में भी कीचड़ और खराब रास्ते के चलते दोपहिया वाहन निकालना मुश्किल हो रहा है।
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गांव के राजू सिंह, मनीष और उपेंद्र ने बताया कि मलंग नाला पर पुल बनने से ऊद सहित आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। बरसात के दिनों में रपटा पर पानी आने के बाद गांव का सीधा संपर्क प्रभावित हो जाता है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान भी आवागमन सुचारु बना रहे। (संवाद)
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