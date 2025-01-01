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Jalaun News: ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग

Fri, 09 Oct 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:03 AM IST
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Demand to remove Gyanesh Kumar from the post
फोटो-32-विरोध मार्च निकालते कांग्रेसी व इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता। संवाद
उरई। गुरुवार को जिला व शहर कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने आंबेडकर चौराहे से गांधी प्रतिमा तक विरोध मार्च निकाला। यह मार्च वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत आयोजित हुआ। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर विरोध जताया और कई मांगें उठाईं। नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की। उनके कार्यकाल के निर्णयों की समीक्षा और एसआईआर वापस लेने की भी मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। मार्च में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार वर्मा, चौधरी श्याम सुंदर, सिद्धार्थ दिवोलिया, अशोक द्विवेदी, राजीव नारायण मिश्रा, संतराम नीलांचल मौजूद रहे।
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