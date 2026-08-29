Jalaun News: कार की चपेट में आई बाइक, युवक गंभीर
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:32 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:32 AM IST
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रामपुरा। हिम्मतपुर मार्ग पर पुरवा मोड़ के पास शुक्रवार दोपहर तेज रफ्तार कार की चपेट में बाइक आ गई। हादसे में बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाइक पर पीछे बैठे युवक को मामूली चोटें आईं। गंभीर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
गुढ़ा गांव निवासी सोनू (32) शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे बाइक से जगम्मनपुर से गांव गुढ़ा जा रहे थे। बाइक पर हिम्मतपुर निवासी सत्यप्रकाश नाई सवार था। हिम्मतपुर मार्ग पर पुरवा मोड़ के पास सामने से आ रही कार से बाइक की टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चालक सोनू के दाहिने पैर की हड्डियां कई जगह से टूट गईं। शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं। पीछे बैठे सत्यप्रकाश को मामूली चोटें लगीं। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
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सूचना पर अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक भूपेंद्र कुमार और जगम्मनपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक शिव श्याम पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर सोनू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। (संवाद)
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गुढ़ा गांव निवासी सोनू (32) शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे बाइक से जगम्मनपुर से गांव गुढ़ा जा रहे थे। बाइक पर हिम्मतपुर निवासी सत्यप्रकाश नाई सवार था। हिम्मतपुर मार्ग पर पुरवा मोड़ के पास सामने से आ रही कार से बाइक की टक्कर हो गई।
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टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चालक सोनू के दाहिने पैर की हड्डियां कई जगह से टूट गईं। शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं। पीछे बैठे सत्यप्रकाश को मामूली चोटें लगीं। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
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सूचना पर अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक भूपेंद्र कुमार और जगम्मनपुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक शिव श्याम पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर सोनू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। (संवाद)