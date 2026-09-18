Jalaun News: ट्रेन में बिगड़ी युवक की तबीयत, डॉक्टर ने मृत घोषित किया
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:58 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:58 AM IST
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उरई। पुणे से लखनऊ जाने वाली पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस (11407) बुधवार रात करीब 9:50 बजे उरई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। कंट्रोल से युवक की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा बल के जवान ट्रेन के जनरल कोच में पहुंचे। उन्होंने युवक को नीचे उतारा और एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा।
मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने युवक का परीक्षण किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जीआरपी थानाध्यक्ष हेमंत सोलंकी ने बताया कि मृतक की पहचान विजय कुमार (44) निवासी मुजफ्फरनगर घुसबल बरौना लखनऊ के रूप में हुई है। वह पुणे में एक कंपनी में काम करता था और तबीयत खराब होने के कारण ट्रेन से अपने घर लौट रहा था। शव का पंचनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। (संवाद)
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मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने युवक का परीक्षण किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जीआरपी थानाध्यक्ष हेमंत सोलंकी ने बताया कि मृतक की पहचान विजय कुमार (44) निवासी मुजफ्फरनगर घुसबल बरौना लखनऊ के रूप में हुई है। वह पुणे में एक कंपनी में काम करता था और तबीयत खराब होने के कारण ट्रेन से अपने घर लौट रहा था। शव का पंचनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। (संवाद)
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