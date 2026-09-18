Jalaun News: मोबाइल चोरी के शक में किशोर को नहर में धकेलने का आरोप

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किशोर एट तिराहे पर ठेलों पर चाऊमीन खाने गया था। इसी दौरान वहां मौजूद युवक ने उस पर जेब से मोबाइल निकालने का प्रयास करने का शक जताया। आरोप है कि युवक ने गाली-गलौज कर किशोर से मारपीट की और उसे नहर की ओर ले जाकर धक्का दे दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और इसी दौरान किशोर नहर में गिर गया।कोतवाल निगवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो गया है। दोनों पक्ष कार्रवाई नहीं चाहते हैं।