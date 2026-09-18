Jalaun News: एनसीसी छात्र से मारपीट, बेल्ट से पीटने का आरोप

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किशोर के अनुसार वह गुरुवार को एनसीसी का टेस्ट देने के बाद कोंच लौटा था। ईदगाह के पास मोमोज खाने जा रहा था, तभी दो अन्य किशोर वहां मिले। आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बेल्ट से मारपीट की, जिससे उनके सिर में चोट लग गई। विज्ञापन



पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के बाद दोनों ने थाने में शिकायत करने पर दोबारा मारने की धमकी दी। उसने आरोपियों से अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल निगवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। (संवाद) किशोर के अनुसार वह गुरुवार को एनसीसी का टेस्ट देने के बाद कोंच लौटा था। ईदगाह के पास मोमोज खाने जा रहा था, तभी दो अन्य किशोर वहां मिले। आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बेल्ट से मारपीट की, जिससे उनके सिर में चोट लग गई।पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के बाद दोनों ने थाने में शिकायत करने पर दोबारा मारने की धमकी दी। उसने आरोपियों से अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल निगवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। (संवाद)

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कोंच। उरई में एनसीसी का टेस्ट देकर कोंच लौटे छात्र से ईदगाह के पास मारपीट का मामला सामने आया है। एक गांव निवासी किशोर ने दो किशोरों पर गाली-गलौज करने, बेल्ट से पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र दिया है।