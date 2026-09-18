फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Miscreants held the priest hostage and made off with a quintal of brass bells.

Jalaun News: पुजारी को बंधक बनाकर एक क्विंटल पीतल के घंटे ले गए बदमाश

Fri, 18 Sep 2026 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Miscreants held the priest hostage and made off with a quintal of brass bells.
फोटो - 17 सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ बदमाश। पुलिस
कालपी। कोतवाली क्षेत्र के उसरगांव स्थित प्रसिद्ध देवपुरा माता मंदिर में बुधवार रात बदमाशों ने पुजारी को बंधक बनाकर मारपीट की और मंदिर से करीब एक क्विंटल वजन के पीतल के घंटे, 27 हजार रुपये और दान पेटियों की रकम लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने वारदात से पहले मंदिर में लगे आठ सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। हालांकि, सीसीटीवी का डीवीआर उनकी नजर से बच गया। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


देवपुरा माता मंदिर उसरगांव मौजा में पूर्व विधायक नरेंद्र पाल सिंह जादौन के ज्ञान ढाबे के पीछे स्थित है। मंदिर प्राचीन और आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। मंदिर की देखरेख समिति द्वारा की जाती है और पूर्व विधायक नरेंद्र पाल सिंह जादौन समिति के अध्यक्ष हैं।
विज्ञापन

पुजारी रामजी के अनुसार, बुधवार रात करीब तीन अज्ञात युवक मंदिर में पहुंचे। आवाज सुनकर वह बाहर निकले तो युवकों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट कर बंधक बना लिया। इसके बाद मंदिर में लगे आठ सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। बदमाश मंदिर से करीब एक क्विंटल पीतल के घंटे, उनकी जेब में रखे 27 हजार रुपये और दान पेटियों में रखी रकम लेकर फरार हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


दिन में भी मंदिर पहुंचे थे संदिग्ध युवक

पुजारी ने बताया कि जिन युवकों ने रात में वारदात को अंजाम दिया, वे दिन में भी मंदिर आए थे। इससे पुलिस को आशंका है कि बदमाशों ने पहले मंदिर की रेकी की और रात में मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया।
गुरुवार सुबह श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो पुजारी को बंधा हुआ पाया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक उदय प्रताप सिंह और ज्ञान भारती चौकी प्रभारी विपिन यादव मौके पर पहुंचे और जांच की।

डीवीआर से मिल सकता है सुराग

बदमाशों ने मंदिर में लगे कैमरों के साथ टीवी और सेट टॉप बॉक्स को भी तोड़ दिया, लेकिन सीसीटीवी का मुख्य डीवीआर उनकी नजर से बच गया। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेकर फुटेज की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फुटेज से बदमाशों की पहचान में अहम सुराग मिल सकते हैं।


मंदिर समिति के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मंदिर परिसर में आठ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सीओ राजेश कमल का कहना है कि चोरी होने की बात सामने आई है, सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध सामने आए हैं, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

फोटो - 17 सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ बदमाश। पुलिस

फोटो - 17 सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ बदमाश। पुलिस

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed