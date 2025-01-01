मंदिर परिसर को हजारों दीपों से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठा। श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की।देव दीपावली पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के बाद विधि-विधान से आरती की गई। आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान के जयकारे लगाए। इसके बाद आतिशबाजी हुई, जिससे आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से चमक उठा। श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्ज्वलित कर पर्व की खुशियां मनाईं।मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर देवता भगवान शिव की नगरी काशी में दीपोत्सव मनाते हैं। इसी परंपरा के तहत देशभर में देव दीपावली मनाई जाती है। इस मौके पर डॉ. दिनेश उदैनिया सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।