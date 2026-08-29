Jalaun News: कार की टक्कर से ऑटो पलटा, सात घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:30 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:30 AM IST
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कालपी। जोल्हूपुर से कदौरा जा रहे ऑटो में शुक्रवार दोपहर पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में छह वर्षीय बच्ची समेत सात लोग घायल हो गए। इनमें दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
शुक्रवार दोपहर ऑटो सवारियां लेकर जोल्हूपुर से कदौरा जा रहा था। लमसर मोड़ के पास पीछे से आ रही कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑटो सड़क पर पलट गया और उसमें सवार कई लोग नीचे दब गए।
हादसा देख वहां से गुजर रहे राहगीरों ने घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सक विशाल सचान ने घायलों का उपचार किया।
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घायलों में कदौरा थाना क्षेत्र के रैला निवासी आदित्य (20), हमीरपुर के मौदहा निवासी अनिल (35), संगीता (30), पिथऊपुर गांव निवासी सुरेंद्र (29), जोल्हूपुर निवासी रज्जो (45), आटा निवासी रज्जन (55) और उनकी छह वर्षीय नातिन वैष्णवी शामिल हैं। चिकित्सक के अनुसार आदित्य और अनिल की हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
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शुक्रवार दोपहर ऑटो सवारियां लेकर जोल्हूपुर से कदौरा जा रहा था। लमसर मोड़ के पास पीछे से आ रही कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑटो सड़क पर पलट गया और उसमें सवार कई लोग नीचे दब गए।
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हादसा देख वहां से गुजर रहे राहगीरों ने घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सक विशाल सचान ने घायलों का उपचार किया।
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घायलों में कदौरा थाना क्षेत्र के रैला निवासी आदित्य (20), हमीरपुर के मौदहा निवासी अनिल (35), संगीता (30), पिथऊपुर गांव निवासी सुरेंद्र (29), जोल्हूपुर निवासी रज्जो (45), आटा निवासी रज्जन (55) और उनकी छह वर्षीय नातिन वैष्णवी शामिल हैं। चिकित्सक के अनुसार आदित्य और अनिल की हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।