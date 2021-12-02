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उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने परीक्षा वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थी मदरसा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू हो चुकी है।प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि मुंशी-मौलवी (सेकेंडरी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तय की गई है।वहीं, ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। इसके बाद संबंधित मदरसों को छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र नियमानुसार पोर्टल पर लॉक करने के लिए 17 दिसंबर तक का समय दिया गया है। (संवाद)