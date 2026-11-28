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सुबह करीब छह बजे एक्सप्रेसवे पर बाइक चला रहे युवक को झपकी आ गई, जिससे बाइक बेकाबू होकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया।डकोर थाना क्षेत्र के ग्राम खरका निवासी कपिल (21) अपने दोस्त रूपेश (18) के साथ हकीम की बरात में शामिल होने बाइक से गया था। दोनों शुक्रवार सुबह घर लौट रहे थे। सुबह करीब छह बजे जब उनकी बाइक एक्सप्रेसवे पर ग्राम मुहाना के पास पहुंची तो बाइक चला रहे कपिल को झपकी आ गई। इससे बाइक बेकाबू होकर गिर गई।हादसे में कपिल और रूपेश घायल हो गए। बचाव दल ने दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कपिल को मृत घोषित कर दिया, जबकि रूपेश का इलाज चल रहा है। कपिल अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।उसकी मौत की खबर मिलते ही पिता महेंद्र और मां विमला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंचे उपनिरीक्षक शिवकरन सिंह ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल देवेंद्र सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है।