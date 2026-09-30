Jalaun News: छत पर काम कर रही वृद्धा को बंदर ने काटा

मोहल्ला जोशियाना निवासी भगवती देवी (60) मंगलवार दोपहर घर की छत पर कुछ काम कर रही थीं। इसी दौरान बंदरों का झुंड उनकी छत पर पहुंच गया। अचानक कई बंदरों को देखकर महिला डर गईं और कुछ देर तक छत से नीचे नहीं उतर सकीं। इसी दौरान एक बंदर उनके पास पहुंचा और हाथ में काट लिया। महिला के चीख सुनकर परिजन छत पर पहुंचे और किसी तरह बंदरों के झुंड को भगाया।इसके बाद परिजन घायल भगवती देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया और एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया। (संवाद)