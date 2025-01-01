Hathras News: शौच के लिए निकले युवक की तालाब में डूबने से मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 11 Oct 2026 01:03 AM IST
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थाना मुरसान क्षेत्र के गांव नगला रामराय में शौच के लिए निकला युवक पैर फिसलने से तालाब में जा गिरा। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को तालाब से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।
गांव नगला रामराय निवासी नीरज (35) घर से शौच के लिए निकला था। गांव के पास स्थित गहरे तालाब के किनारे उसका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। युवक की पुकार सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे बचाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद उसे तालाब से बाहर निकालने में सफलता मिली लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी।
स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि नीरज मानसिक रूप से बीमार था और उसे अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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गांव नगला रामराय निवासी नीरज (35) घर से शौच के लिए निकला था। गांव के पास स्थित गहरे तालाब के किनारे उसका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। युवक की पुकार सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे बचाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद उसे तालाब से बाहर निकालने में सफलता मिली लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी।
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स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि नीरज मानसिक रूप से बीमार था और उसे अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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