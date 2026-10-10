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चंदपा: लापता युवक का शव घर में ही फंदे पर लटका मिला, तेज दुर्गंध आने पर लगा पता, मायके में रह रही पत्नी

Sat, 10 Oct 2026 10:45 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 10 Oct 2026 10:45 PM IST
सार

युवक के माता-पिता व दो भाइयों की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है। छोटा भाई अलग रहता है। मकान में कन्हैयालाल अकेला रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि चार दिन से युवक मोहल्ले में नजर नहीं आया था।

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Missing youth body found hanging
खुदकुशी - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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चंदपा के गांव नगला लच्छी में शनिवार देर शाम कन्हैयालाल (35) का शव उसके ही घर में फंदे पर लटका मिला। तेज दुर्गंध पर ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

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गांव निवासी कन्हैयालाल काफी दिनों से अकेला रह रहा था। पुलिस व पड़ोसियों के अनुसार वह शराब का आदी था। इस कारण रक्षाबंधन पर पत्नी ममता मायके मेरठ चली गई थी। साथ में 10 साल की बेटी व 12 साल के बेटे को भी ले गई थी।
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इधर युवक के माता-पिता व दो भाइयों की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है। छोटा भाई अलग रहता है। मकान में कन्हैयालाल अकेला रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि चार दिन से युवक मोहल्ले में नजर नहीं आया था। उन्हें लगा कि वह लापता है। नशे के चलते वह अकसर लापता रहता था। शाम को तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसी घर में दाखिल हुए। झांकर देखा तो वह फंद पर लटका हुआ था।
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चंदपा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तथा छानबीन शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने भी जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए। सीओ सादाबाद योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि प्रकरण में जांच की जा रही है। परिजनों से पूछताछ व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी।

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