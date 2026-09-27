Hathras News: मेले में काका के गीतों पर देर रात तक झूमे युवा

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काका ने अपने चर्चित गीत लिबास से प्रस्तुति की शुरुआत करते हुए एक के बाद एक कई लोकप्रिय गीत सुनाए। लिबास के साथ टेंपोररी प्यार, तीजी सीट, इक कहानी और केह लैन दे जैसे गीतों ने माहौल को पूरी तरह संगीतमय बना दिया। काका ने अपनी गायकी से दर्शकों से सीधा संवाद भी कायम किया। उनके लोकप्रिय गीतों की फरमाइश लगातार होती रही और प्रस्तुति समाप्त होने पर दर्शकों ने कई बार वंश मोर की आवाज लगाई।युवाओं के बीच काका के गीतों का क्रेज पूरे कार्यक्रम के दौरान साफ नजर आया। पंडाल में मौजूद दर्शक देर रात तक उनकी प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहे। मेले का यह पहला कार्यक्रम था, जिसमें खराब मौसम के बावजूद अच्छी-खासी भीड़काले लिबास में पहुंचीं युवतियांकाका के कार्यक्रम का जादू युवकों के अलावा युवतियों पर भी खूब चला। युवतियां काले लिबास पहनकर मंच के आगे पहुंच गई और काका से लिबास के गाने सुनने का आग्रह किया।