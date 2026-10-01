सिकंदराराऊ सड़क हादसा: तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रहे श्रमिक को रौंदा, मौत, रिपोर्ट दर्ज

सिकंदराराऊ क्षेत्र अंतर्गत एनएच-34 के एटा रोड पर मंगलवार शाम हादसा हो गया। कृषि उत्पादन मंडी समिति के पास सड़क पार कर रहे बिहार के श्रमिक को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के मित्र की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

विज्ञापन





श्रवण कुमार निवासी मोलवी, थाना बहेरी, जिला दरभंगा, बिहार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनका मित्र बममाझीजी (26) निवासी बंडुली थाना बहेरी जिला दरभंगा आठ दिन पहले मजदूरी के लिए मंडी समिति आया था। मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे वह सड़क पार कर मंडी जा रहा था। तभी एटा की ओर से तेज रफ्तार वाहन आया। चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। विज्ञापन



हादसे के बाद घायल को सीएचसी ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में चीख-पुकार मच गई। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रवण कुमार निवासी मोलवी, थाना बहेरी, जिला दरभंगा, बिहार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनका मित्र बममाझीजी (26) निवासी बंडुली थाना बहेरी जिला दरभंगा आठ दिन पहले मजदूरी के लिए मंडी समिति आया था। मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे वह सड़क पार कर मंडी जा रहा था। तभी एटा की ओर से तेज रफ्तार वाहन आया। चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी।हादसे के बाद घायल को सीएचसी ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में चीख-पुकार मच गई। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन