हाथरस: महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव आज आएंगी, बालिका प्रेक्षागृह का करेंगे निरीक्षण
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 03 Sep 2026 12:00 PM IST
सार
अर्पणा यादव आज हाथरस आ रही हैं। वह प्राचीन शिव मंदिर में राधा-कृष्ण एवं शनिदेव महाराज की मूर्तियों के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगी।
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उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष (उपमंत्री स्तर) अर्पणा यादव तीन सितंबर को जिले के भ्रमण पर रहेंगी। वह बालिका प्रेक्षागृह का निरीक्षण भी करेंगी।
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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह दोपहर 2:30 बजे ग्राम नगला अहीर (हाथरस जंक्शन) पहुंचकर प्राचीन शिव मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित राधा-कृष्ण एवं शनिदेव महाराज की मूर्तियों के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगी। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे बालिका प्रेक्षागृह का निरीक्षण करेंगी।
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