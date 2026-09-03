Hathras News: कलक्ट्रेट में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंची महिला, आत्मदाह की कोशिश
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 03 Sep 2026 02:11 AM IST
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कलक्ट्रेट परिसर में बुधवार को उस समय खलबली मच गई, जब एक पीड़ित महिला पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंच गई और आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बोतल छीन ली और उसे पकड़ लिया। महिला का आरोप है कि बेटी की आत्महत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और आरोपी उले लगातार धमका रहे हैं, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है।
कलक्ट्रेट पहुंचीं पीड़िता रानी शर्मा निवासी आवास-विकास कॉलोनी ने बताया कि उनकी पुत्री कामिनी को कॉलोनी निवासी आकाश और उसके परिजनों ने इतना उकसाया कि उसने 29 दिसंबर 2025 को आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में थाना कोतवाली हाथरस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी आकाश को जेल तो भेजा था, लेकिन अब वह जमानत पर बाहर आ गया है।
जेल से छूटने के बाद आरोपी आकाश और उसके परिजन मुकदमा वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इस कारण उनका घर से निकलना तक दूभर हो गया है और पूरा परिवार अत्यंत भय व मानसिक तनाव में है। गौरतलब है कि आत्महत्या से पहले युवती ने अपना वीडियो भी बनाया था, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आनन-फानन प्रकरण में कार्रवाई की थी।
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सात दिन का अल्टीमेटम, इच्छा मृत्यु की मांग
उच्चाधिकारियों से बार-बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने से निराश पीड़िता ने जिलाधिकारी से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। प्रार्थना पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि सात दिनों के भीतर आरोपी आकाश और उसके परिजनों के खिलाफ कोई ठोस व कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए।
आत्महत्या के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। महिला ने धमकी मिलने की शिकायत की है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
-हिमांशु माथुर, सीओ सिटी
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कलक्ट्रेट पहुंचीं पीड़िता रानी शर्मा निवासी आवास-विकास कॉलोनी ने बताया कि उनकी पुत्री कामिनी को कॉलोनी निवासी आकाश और उसके परिजनों ने इतना उकसाया कि उसने 29 दिसंबर 2025 को आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में थाना कोतवाली हाथरस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी आकाश को जेल तो भेजा था, लेकिन अब वह जमानत पर बाहर आ गया है।
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जेल से छूटने के बाद आरोपी आकाश और उसके परिजन मुकदमा वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इस कारण उनका घर से निकलना तक दूभर हो गया है और पूरा परिवार अत्यंत भय व मानसिक तनाव में है। गौरतलब है कि आत्महत्या से पहले युवती ने अपना वीडियो भी बनाया था, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आनन-फानन प्रकरण में कार्रवाई की थी।
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सात दिन का अल्टीमेटम, इच्छा मृत्यु की मांग
उच्चाधिकारियों से बार-बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने से निराश पीड़िता ने जिलाधिकारी से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। प्रार्थना पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि सात दिनों के भीतर आरोपी आकाश और उसके परिजनों के खिलाफ कोई ठोस व कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए।
आत्महत्या के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। महिला ने धमकी मिलने की शिकायत की है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
-हिमांशु माथुर, सीओ सिटी