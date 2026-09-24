Hathras News: सीएम पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल, युवक गिरफ्तार
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
सोशल मीडिया पर सीएम के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में हसायन पुलिस ने वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 21 सितंबर को वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी मनीष चिकारा को आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बुधवार 23 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रशान्त कुमार निवासी राजकीय पॉलिटेक्निक, सिकंदराराऊ को गिरफ्तार कर लिया। संवाद
विज्ञापन