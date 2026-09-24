Hathras News: सीएम पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल, युवक गिरफ्तार

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सोशल मीडिया पर सीएम के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में हसायन पुलिस ने वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 21 सितंबर को वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी मनीष चिकारा को आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बुधवार 23 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रशान्त कुमार निवासी राजकीय पॉलिटेक्निक, सिकंदराराऊ को गिरफ्तार कर लिया। संवाद