हाथरस: सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पांच दिन ठप रह सकता है कामकाज, रविवार को खुलने पर संशय

आगामी दिनों में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगातार पांच दिनों तक कामकाज ठप रहने की आशंका है। बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार का साप्ताहिक अवकाश है। यदि रविवार को स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो ग्राहकों को सीधे अगले गुरुवार को ही बैंकों में सामान्य सेवाएं मिल सकेंगी।

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यदि रविवार को बैंक शाखाएं नहीं खुलती हैं, तो शनिवार से बुधवार तक लगातार पांच दिन बैंक बंद रहेंगे। इससे नकदी निकासी, जमा और चेक क्लीयरिंग जैसे कार्य प्रभावित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता की सुविधा के लिए रविवार को बैंक शाखाएं खुली रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस कारण रविवार को बैंक खुलने पर गहरा संशय बना हुआ है। एलडीएम राजीव कुमार ने उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान का अधिक से अधिक उपयोग करने और जरूरी नकदी की व्यवस्था पहले से करने की सलाह दी है।निजी बैंकों पर असर नहींहड़ताल का मुख्य असर पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सार्वजनिक बैंकों पर पड़ेगा। निजी क्षेत्र के बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक इस हड़ताल से अलग रहेंगे। इन बैंकों में सामान्य दिनों की तरह कामकाज संचालित होगा। लंबे अवकाश और हड़ताल के चलते जिलेभर के एटीएम में भी नकदी का संकट खड़ा हो सकता है।