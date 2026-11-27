बस या ट्रेन से ही लौटते थे खिलाड़ी

हाथरस से करीब 10 खिलाड़ियों का ग्रुप था, जो अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। अश्वनी कक्षा 11वीं का छात्र था और नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसका फोकस क्रिकेट पर ही था। अश्वनी रोजाना अपने दोस्तों के साथ सुबह एचएडी से अलीगढ़ जाता था और शाम को टीए पैसेंजर ट्रेन से लौट आता था। बाकी साथी भी साथ ही रहते थे। जब मैच होते थे वे बस से ही लौटते थे। परिजन इस बात पर अचंभित थे कि ये लोग टेंपो से क्यों लौट रहे थे। आशंका जताई गई कि सहालग के कारण बसों में भीड़ के चलते ये लोग टेंपो में बैठे।



भाई ने अलीगढ़ जाने से किया था मना

अश्वनी तीन भाइयों में सबसे छोटा था। बड़े भाई टिंकू व दूसरे नंबर के वरुण हैं। वरुण ने रोते हुए बताया कि सुबह जब अश्वनी ने अलीगढ़ जाने की बात कही तो टिंकू ने मना किया था। पड़ोस में दोस्त की बहन की शादी थी। इसके लिए अश्वनी जैकेट व जूते खरीदकर लाया था। बुधवार रात को उसने जैकेट दिखाई थी। महुआ खेड़ा मैदान पर मैच होने के कारण उसने सुबह जाने की जिद की। जब भाई ने मना किया तो बोला जल्दी आ जाएगा। क्रिकेट के जुनून के आगे उनकी एक न चली। पिता सुरेंद्र सब्जी की आढ़त करते हैं। माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रो कर बुरा हाल है।



अलीगढ़ में रुक गए थे दो दोस्त

अश्वनी के दोस्त व साथी खिलाड़ी मोहित व तेजस निवासी आर्यनगर, हाथरस भी एकेडमी में शामिल हैं। वे भी बृहस्पतिवार को साथ गए थे। मोहित अश्वनी का पड़ोसी है। तेजस ने एकेडमी में प्रवेश लेने के बाद वहां किराए पर कमरा ले रखा है। देर होने पर सभी दोस्त उसी के कमरे पर रुक जाते थे। अश्वनी शादी की वजह से मेंडू लौट रहा था, वरना वह भी अलीगढ़ ही रुकता। मोहित व तेजस को दूसरे दिन प्रैक्टिस में शामिल होना था, इसलिए वह अलीगढ़ में ही रुक गए थे।